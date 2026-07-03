Tupungato presentó una amplia agenda de actividades para disfrutar las vacaciones de invierno

Del 6 al 17 de julio, vecinos y turistas podrán disfrutar de espectáculos teatrales, circo, música, talleres, deportes y actividades recreativas en distintos puntos del departamento. La propuesta incluye opciones gratuitas para toda la familia.

La Municipalidad de Tupungato dio a conocer el cronograma de actividades para las vacaciones de invierno 2026, con una amplia variedad de propuestas culturales, recreativas y deportivas destinadas a niños, jóvenes y adultos.

Desde el 6 hasta el 17 de julio, diferentes espacios del departamento serán escenario de obras de teatro, espectáculos de circo, títeres, humor, música en vivo, talleres artísticos y actividades participativas que llegarán tanto a la Ciudad como a los distintos distritos.

Con el objetivo de facilitar el acceso de toda la comunidad, algunas actividades contarán con transporte gratuito, mientras que determinados talleres requerirán inscripción previa por contar con cupos limitados. En el caso de algunos espectáculos, las entradas deberán retirarse un día antes de la función.

Entre las obras y shows destacados se encuentran «Mi Momento Mágico», «El Gato con Botas», «El Sueñito de Violeta», «Historias de lluvia», «Blancanieves», «Periquita y sus Amigos», «La Elección del Rey Animal de Mendoza», «Un Viaje al Mundo de los Sueños», «Dos Payasos en Acción» y la comedia «Glorias del Este».

La programación también incluye talleres para todas las edades, como confección de bolsos, fotografía, cerámica, macramé, porcelana fría, maquillaje, juegos musicales y actividades creativas para niños.

Uno de los eventos más esperados será el Mundialito Infantil de Fútbol, que se desarrollará del 13 al 17 de julio en el Polideportivo de Tupungato para categorías mixtas de 8 a 9 y 10 a 11 años. Las inscripciones ya se encuentran abiertas a través del sitio web del municipio.

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Además, el 9 de julio, en el marco del Día de la Independencia, se realizará una Peña Folklórica, mientras que el 11 habrá un bingo para adultos con show musical y el 12 de julio un campeonato de truco, intercambio de figuritas y música con DJ.

Como cierre del cronograma, los días 22 y 23 de julio se presentará el espectáculo «Mi Amigo el Robot» en Greco y La Carrera, destinado especialmente a los más pequeños.

Desde el municipio invitaron a vecinos y visitantes a sumarse a las distintas propuestas y disfrutar de unas vacaciones de invierno con actividades para toda la familia.

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