Comienzan las vacaciones de invierno en Mendoza: cuándo termina el receso y cuándo vuelven las clases

Desde este lunes 6 de julio, los estudiantes de todos los niveles educativos de Mendoza iniciarán el receso invernal. La Dirección General de Escuelas confirmó el calendario para el regreso a las aulas y las fechas de finalización del ciclo lectivo 2026.

Miles de estudiantes mendocinos comenzarán este lunes 6 de julio las esperadas vacaciones de invierno, que se extenderán durante dos semanas en todas las escuelas de gestión estatal y privada de la provincia.

La Dirección General de Escuelas (DGE) informó que el receso invernal se desarrollará hasta el viernes 17 de julio, por lo que las actividades escolares se reanudarán el lunes 20 de julio, cuando alumnos y docentes regresarán a las aulas para iniciar la segunda etapa del ciclo lectivo 2026.

El calendario escolar establece que los estudiantes de Nivel Inicial, así como aquellos de Primaria y Secundaria que no adeuden materias, finalizarán las clases el viernes 27 de noviembre.

En tanto, quienes deban recuperar espacios curriculares tendrán un período especial de recuperación de saberes, que se desarrollará entre el 30 de noviembre y el 18 de diciembre.

La actividad escolar para estudiantes y docentes concluirá oficialmente el martes 22 de diciembre, mientras que los equipos directivos finalizarán sus tareas el 23 de diciembre.

Desde la DGE destacaron que el cronograma previsto permitirá cumplir con los 190 días de clases establecidos para el ciclo lectivo 2026, garantizando el desarrollo de los contenidos planificados durante todo el año.