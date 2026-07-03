Dos personas resultaron hospitalizadas tras el vuelco de una camioneta en la Ruta 94

El accidente ocurrió durante la tarde del jueves sobre la Ruta Provincial 94, en inmediaciones de calle La Quebrada. El conductor perdió el control de la camioneta por el hielo en la calzada y ambos ocupantes debieron ser trasladados al Hospital Scaravelli.

Dos personas resultaron heridas este jueves por la tarde luego de que una camioneta protagonizara un vuelco sobre la Ruta Provincial 94, en las inmediaciones de calle La Quebrada, en el Valle de Uco.

Según informó el Ministerio de Seguridad de Mendoza, el siniestro se produjo cuando el conductor de una Toyota Hilux perdió el dominio del vehículo debido al estado congelado de la calzada. Como consecuencia, la camioneta volcó y terminó fuera del camino.

Durante el impacto, una de las acompañantes salió despedida del habitáculo y quedó tendida sobre la banquina, mientras que el conductor permaneció en el vehículo hasta la llegada de los equipos de emergencia.

Personal sanitario acudió rápidamente al lugar para asistir a los ocupantes. Posteriormente, ambos fueron trasladados al Hospital Scaravelli, donde recibieron atención médica por las lesiones sufridas. Hasta el momento no trascendió la gravedad de su estado de salud.

Las actuaciones quedaron a cargo de Policía Vial, que trabaja para determinar las circunstancias exactas del accidente. Además, se aguardan los resultados del dosaje de alcohol practicado al conductor como parte del procedimiento de rutina.

El hecho vuelve a poner de manifiesto los riesgos de circular por las rutas del Valle de Uco durante la ola polar, donde las bajas temperaturas favorecen la formación de hielo sobre la calzada y aumentan considerablemente la posibilidad de siniestros viales.