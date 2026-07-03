Imputaron por tentativa de homicidio al carnicero acusado de dispararle en el rostro a un hombre en Tunuyán

La Justicia imputó formalmente al hombre acusado de dispararle en el rostro a un vecino de 57 años durante una discusión ocurrida el pasado 24 de junio en Tunuyán. El sospechoso continúa detenido mientras avanza la investigación.

La investigación por el violento ataque ocurrido el 24 de junio en Tunuyán dio un paso importante en las últimas horas. El fiscal Pablo Fosaroli confirmó la imputación formal del presunto agresor, un carnicero acusado de haber efectuado un disparo que impactó en el rostro de un hombre de 57 años.

Según explicó el fiscal, el acusado fue imputado por el delito de homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego en grado de tentativa. Además, permanece detenido a la espera de que la Justicia resuelva su situación procesal durante la audiencia de prisión preventiva.

El hecho ocurrió alrededor de las 22:15 del 24 de junio y fue intervenido por personal de la Comisaría 15°. De acuerdo con la información brindada por el Ministerio de Seguridad de Mendoza, la víctima ingresó al Hospital Scaravelli con una herida de arma de fuego luego de mantener una discusión con el propietario de una carnicería, presuntamente por problemas económicos.

Tras recibir las primeras atenciones médicas en Tunuyán, el hombre fue derivado al Hospital Lagomaggiore, donde quedó internado fuera de peligro y continuó con su recuperación.

Horas después del ataque, efectivos policiales lograron detener al presunto autor. Al día siguiente se realizaron allanamientos relacionados con la causa, en los que participaron integrantes de Cuerpos Especiales, Policía Científica y personal de Investigaciones, quienes secuestraron elementos de interés para la causa y continúan reuniendo pruebas para esclarecer completamente lo ocurrido.

La investigación continúa bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal, que ahora deberá definir la situación procesal del imputado en las próximas audiencias.