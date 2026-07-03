En tres procedimientos, la UEP de Tupungato secuestró una motosierra, una bicicleta y marihuana

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato llevó adelante distintos procedimientos preventivos en el departamento que terminaron con el secuestro de una motosierra, una bicicleta y marihuana. Las actuaciones quedaron a disposición de la Justicia.

La Unidad Especial de Patrullaje (UEP) de Tupungato realizó tres procedimientos en diferentes puntos del departamento que permitieron recuperar elementos de procedencia sospechosa e incautar estupefacientes.

De acuerdo con la información difundida, uno de los operativos culminó con el secuestro de una motosierra, cuya procedencia es investigada por la Justicia.

En otro procedimiento, los efectivos recuperaron una bicicleta, la cual también fue secuestrada para avanzar con las actuaciones correspondientes y determinar si había sido sustraída.

Finalmente, durante un tercer operativo, el personal policial incautó marihuana, por lo que intervino la autoridad judicial competente para continuar con la investigación y establecer las responsabilidades del caso.

Desde la Policía destacaron que estos controles forman parte de las tareas preventivas que se desarrollan de manera permanente en Tupungato con el objetivo de prevenir delitos, recuperar bienes y combatir la tenencia ilegal de estupefacientes.

Las actuaciones continúan bajo investigación para determinar las circunstancias de cada procedimiento y el origen de los elementos secuestrados.