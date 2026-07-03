EDEMSA realizará cinco cortes de luz programados este viernes en Tupungato: conocé las zonas afectadas

La empresa distribuidora de energía informó que este viernes se realizarán tareas de mantenimiento preventivo en distintos sectores de Tupungato. Los trabajos provocarán interrupciones temporales del servicio eléctrico en cinco zonas del departamento.

EDEMSA anunció un nuevo cronograma de cortes programados de energía eléctrica para este viernes en el departamento de Tupungato, en el marco de las tareas de mantenimiento preventivo que lleva adelante para mejorar la red eléctrica y garantizar una mayor calidad y continuidad del servicio.

Según informó la empresa, los trabajos se desarrollarán en diferentes sectores del departamento y afectarán el suministro eléctrico durante varias horas, por lo que se recomienda a los vecinos tomar las precauciones necesarias.

Los cortes previstos son los siguientes:

De 9:00 a 13:00: calle N°6, entre El Álamo y calle «B», además de calle «C», en Cordón del Plata .

calle N°6, entre El Álamo y calle «B», además de calle «C», en . De 9:15 a 13:15: calle Real, hacia el oeste de Correa.

calle Real, hacia el oeste de Correa. De 9:30 a 13:30: Ruta Provincial N°89, entre Posada Doña Tina y Restaurant Los Alamitos, en La Carrera .

Ruta Provincial N°89, entre Posada Doña Tina y Restaurant Los Alamitos, en . De 9:45 a 13:45: calle La Vencedora, entre la Escuela 1-564 «Juan González Ozo» y la Ruta Provincial N°89. También el callejón Comunero, al norte de calle La Vencedora, en Gualtallary .

calle La Vencedora, entre la Escuela 1-564 «Juan González Ozo» y la Ruta Provincial N°89. También el callejón Comunero, al norte de calle La Vencedora, en . De 14:30 a 18:30: calle Los Helechos, hacia el oeste de La Costa, además de Finca Valmor y Cepas del Plata, en El Peral.

Desde EDEMSA recordaron que estas tareas forman parte del mantenimiento periódico de la infraestructura eléctrica y tienen como objetivo optimizar el funcionamiento del servicio. Asimismo, solicitaron a los usuarios prever las interrupciones y tomar los recaudos necesarios durante los horarios establecidos.