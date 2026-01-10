Una mujer fallecida y un hombre gravemente herido por un choque entre un camión y un auto

Ocurrió este sábado al mediodía en la ruta 60 y su intersección con la Variante Palmira, en Maipú. La mujer fallecida y el hombre herido viajaban en el vehículo menor, un Fiat Uno que circulaba de oeste a este por la ruta provincial.

Una mujer fallecida y un hombre con lesiones de gravedad fue el saldo de un accidente vial que se registró en la mañana de este sábado, 10 de enero en el departamento Maipú. De acuerdo al informe del ministerio de Seguridad de la provincia, el choque ocurrió alrededor de las 12 cuando un camión Scania equipado con semirremolque, que circulaba de sur a norte por la Variante Palmira de la ruta nacional 7, por causas que están investigando, colisionó con un automóvil Fiat Uno, que se desplazaba en sentido oeste a este por la ruta provincial 60.

En el vehículo menor viajaba un hombre de 45 años de edad, que manejaba el vehículo y llevaba de acompañante a una mujer de 30 años, cuyas identidades todavía no fueron proporcionadas por las autoridades. El chofer del camión, identificado por las iniciales R.M., de origen brasilero, fue sometido al test de alcoholemia, el cual arrojó resultado negativo y resultó ileso. Los dos ocupantes del Fiat resultaron gravemente heridos y fueron trasladados por personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) al hospital Perrupato pero, al llegar al nosocomio, los profesionales constataron el deceso de la mujer. El hombre presentó lesiones graves y quedó internado en observación.