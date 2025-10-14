Saltar al contenido
Actualidad

Una joven resultó herida tras un accidente en Tunuyán

octubre 14, 2025

Una joven de 17 años resultó herida tras un accidente vial en Tunuyán. Según información policial, el hecho ocurrió este martes en la mañana en calle Pellegrino y Sáenz Peña.

El accidente involucró a una camioneta Fort y a una bicicleta. Según testigos, la camioneta circulaba por calle Pellegrini de Este a Oeste y al girar hacia el Norte por Sáenz Peña, por razones que se intentan establecer, chocó con la ciclista.

La joven fue asistida por personal del SEC y trasladada al Hospital Scaravelli, allí le diagnosticaron sangrado temporal bilateral de cráneo y por tal motivo, fue derivada al Hospital Central, donde permanece internada en estado reservado.


Autoridades informaron que se le practicó dosaje de alcoholemia a las partes intervinientes, arrojando resultado de 0.00 g/l para ambos. Interviene en el caso la Fiscalía de Tunuyán.