Diputados debaten la autonomía municipal en Mendoza y buscan reformar la Constitución

Se tratará la modificación del artículo 197 con propuestas para cambiar el funcionamiento de los municipios

Este miércoles, la Cámara de Diputados de Mendoza abordará un proyecto central para la organización institucional de la provincia: la reforma del artículo 197 de la Constitución Provincial. La iniciativa ya cuenta con el aval de la comisión de Legislación y Asuntos Constitucionales y propone avanzar hacia la autonomía municipal, en línea con lo establecido por la Constitución Nacional desde 1994.

El objetivo es otorgar mayor independencia a los municipios para que puedan definir su estructura de gobierno, funcionamiento y administración de recursos, reduciendo la dependencia de la normativa provincial. Se trata de un cambio estructural que modificaría el modo en que se organizan las comunas mendocinas.

Uno de los ejes principales del proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo es la creación de “Cartas Orgánicas” municipales. Estas funcionarían como una especie de constitución local, estableciendo las reglas básicas de cada departamento. Para su elaboración, se prevé la convocatoria a convenciones especiales, en un proceso similar al de una reforma constitucional.

En el plano económico, la propuesta contempla que los municipios puedan gestionar sus ingresos mediante tasas por servicios o contribuciones por mejoras, aunque sin la posibilidad de crear impuestos propios, manteniéndose el esquema provincial de coparticipación.

Por otro lado, existe una propuesta alternativa impulsada por el legislador Jorge Difonso, que plantea una reorganización territorial en cinco regiones: Unicipio, Este, Secano, Valle de Uco y Sur. En este esquema, los servicios serían administrados por cuerpos regionales de delegados, en reemplazo de los actuales concejos deliberantes.