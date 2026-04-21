Detuvieron a la pareja de la mujer asesinada en San Martín

En medio de la conmoción que generó el femicidio de Carla Magallanes en San Martín, la Policía logró detener en las últimas horas a su pareja, principal sospechoso del crimen.

El hombre, identificado con las iniciales G.T., era intensamente buscado desde que se conoció el hecho, ya que distintas pistas lo señalaban como el posible autor. Finalmente, fue localizado en el departamento de Rivadavia, sobre calle Puebla, frente al barrio San José del distrito Santa María de Oro.

Tras ser reducido por los efectivos, fue trasladado a una dependencia policial del Este provincial, donde quedó a disposición de la Justicia mientras avanza la investigación.

El cuerpo de Carla Magallanes, de 36 años, había sido encontrado previamente en una vivienda ubicada en Montecaseros, San Martín, sobre carril Norte y callejón Moreno. Según las primeras pericias realizadas en el lugar, la víctima presentaba una herida cortopunzante en el cuello.