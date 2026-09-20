Una joven de 18 años sufrió un grave accidente mientras esquiaba en Penitentes Park, en la zona de alta montaña de Mendoza. Según la información conocida, perdió el equilibrio mientras se desplazaba por las pistas e impactó contra un pilar perteneciente al sistema de telesillas.

Como consecuencia del golpe, la joven sufrió un traumatismo encéfalocraneano (TEC) grave y debió recibir asistencia médica de urgencia. El hecho ocurrió este sábado 19 de septiembre y generó un importante operativo para concretar su traslado hacia un centro asistencial de Mendoza.

Activaron un operativo sanitario

Luego del accidente, la joven fue trasladada inicialmente hasta un hospital de la zona para recibir las primeras atenciones.

Posteriormente, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) inició el traslado terrestre hacia un nosocomio de Mendoza, debido a la gravedad del cuadro.

Para facilitar el recorrido de la unidad sanitaria y reducir los tiempos de traslado, efectivos de la Policía de Mendoza y de Gendarmería Nacional desplegaron un corredor sanitario en el trayecto.

El operativo incluyó medidas especiales de tránsito en la zona. Entre ellas, se dispuso el corte de las salidas de camiones desde el Área de Control Integrado (ACI) mientras se desarrollaba el traslado de la joven.

El accidente ocurrió en la zona de telesillas

De acuerdo con la información difundida, la joven se encontraba esquiando cuando perdió el equilibrio y terminó impactando contra uno de los pilares de las telesillas.

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El golpe le provocó un TEC grave, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los servicios de emergencia.

Por el momento, no se difundieron públicamente mayores detalles sobre la evolución de la joven ni sobre las circunstancias exactas que llevaron a la pérdida de equilibrio.

Un operativo coordinado en alta montaña

El episodio volvió a requerir la intervención coordinada de distintos organismos debido a las características de la zona donde ocurrió el accidente.

La presencia de personal policial, Gendarmería y equipos sanitarios permitió organizar el traslado por la ruta de alta montaña, mientras se implementaban medidas para facilitar la circulación de la ambulancia.

Las autoridades continuaban con el operativo durante la tarde de este sábado, mientras la joven era trasladada para recibir atención especializada.

El caso quedó bajo investigación para determinar las circunstancias en las que se produjo el accidente dentro del complejo invernal.