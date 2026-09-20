La Feria del Libro de Mendoza recorrerá distintos departamentos y llegará a Tunuyán

La Feria del Libro de Mendoza 2026 tendrá una edición federal con actividades en distintos puntos de la provincia. El encuentro se desarrollará del 1 al 11 de octubre, con sede central en el Espacio Cultural Julio Le Parc, y también llegará a Tunuyán, donde habrá propuestas literarias durante dos jornadas.

La edición de este año estará dedicada a la literatura infantil y juvenil y reunirá a escritores, editoriales, librerías, artistas y lectores. La programación contempla además más de 200 presentaciones de libros de autores locales que fueron seleccionados a través de una convocatoria de la Subsecretaría de Cultura.

Tunuyán tendrá dos jornadas de actividades

Dentro del recorrido por los departamentos, Tunuyán será una de las sedes de la Feria del Libro. Las actividades se realizarán el viernes 9 y sábado 10 de octubre en el Auditorio Municipal Dr. Jorge Raúl Silvano.

Entre las figuras anunciadas para la sede del Valle de Uco se encuentran Eduardo Sacheri y Felipe Pigna, quienes participarán de charlas y encuentros con el público.

La llegada de la Feria a Tunuyán permitirá que vecinos de la zona puedan acceder a parte de la programación sin necesidad de trasladarse hasta el Gran Mendoza, fortaleciendo el carácter federal de la propuesta cultural.

El recorrido por la provincia

Además de la sede central en el Le Parc y la propuesta de Tunuyán, la Feria tendrá actividades en San Rafael, Junín, Malargüe y La Paz.

En San Rafael, las actividades están previstas del 2 al 4 de octubre en el Centro de Congresos y Exposiciones Alfredo Bufano. La programación incluye propuestas vinculadas con la literatura y la música.

Un espacio de escucha profesional, confidencial y personalizado. Consultar por WhatsApp

Junín tendrá actividades el 4 y 5 de octubre en el Polideportivo La Colonia, mientras que Malargüe será sede el 6 y 7 de octubre en el Centro Cultural y Polideportivo Municipal Malal-Hue.

Por su parte, La Paz recibirá la Feria el 8 y 9 de octubre en el Centro Cultural Palorma. De esta manera, el cronograma permitirá extender la propuesta cultural más allá de la sede principal.

Una agenda que combina literatura y cultura

La programación central contará con la participación de reconocidos autores y artistas. Entre los nombres anunciados aparecen Hernán Casciari, Dolores Reyes, Agustina Bazterrica, Martín Kohan, Felipe Pigna, REP, Viviana Rivero y Rocambole, entre otros.

También habrá espectáculos musicales y actividades culturales, con la participación de artistas como Víctor Heredia, Jairo, Fernando Cabrera y Juan Quintero.

El objetivo de la propuesta es acercar los libros y distintas expresiones culturales a públicos de diferentes edades y localidades. En ese marco, la presencia de la Feria en departamentos del interior provincial amplía el acceso a la programación y suma nuevos espacios de encuentro entre lectores, escritores y artistas.

Para el Valle de Uco, la fecha central será el 9 y 10 de octubre en Tunuyán, donde se concentrará una parte de la programación departamental de esta nueva edición de la Feria del Libro de Mendoza.