Un joven de 18 años murió tras descompensarse dentro de un boliche en Guaymallén

El hecho ocurrió durante la madrugada de este sábado en el interior de Wabi. Fue asistido por personal médico y una ambulancia, pero falleció en el lugar. La Justicia investiga las circunstancias del caso.

Un joven de 18 años falleció durante la madrugada de este sábado tras descompensarse mientras se encontraba en el boliche Wabi, ubicado sobre el Acceso Sur, en Mendoza. Pese a la rápida intervención del personal médico y de una ambulancia que llegó al lugar, los profesionales no lograron reanimarlo y constataron su muerte.

Según las primeras informaciones, el joven había pasado la tarde y la noche del viernes junto a un grupo de amigos. El encuentro comenzó alrededor de las 18, cuando se reunieron para ver el partido de la Selección Argentina. Más tarde compartieron una cena y continuaron consumiendo bebidas alcohólicas antes de ingresar al local bailable cerca de las 2 de la madrugada.

Ya dentro del boliche, el joven continuó compartiendo la noche con sus amigos hasta que, alrededor de las 4, sufrió una descompensación.

En primera instancia fue atendido por el médico del establecimiento y, minutos después, arribó una ambulancia. El personal de emergencias le practicó maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante aproximadamente 45 minutos, aunque finalmente se confirmó su fallecimiento en el lugar.

La investigación quedó a cargo de la Fiscalía interviniente, que dispuso una serie de medidas para esclarecer lo ocurrido. Entre ellas, ordenó tomar declaración a los amigos que acompañaban al joven durante la noche y avanzar con las pericias correspondientes para determinar las causas de la muerte.

Las autoridades aguardarán ahora los resultados de los estudios forenses, que serán clave para establecer qué provocó el deceso del joven.