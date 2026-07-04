Argentina sufrió más de la cuenta, venció 3-2 a Cabo Verde en el alargue y avanzó a los octavos de final

Paulina Galván

La Selección necesitó 120 minutos para superar a la gran revelación del torneo. Messi abrió el marcador y, en el tiempo suplementario, Lisandro Martínez y Cuti Romero sellaron la clasificación del equipo de Lionel Scaloni.

La Selección argentina consiguió este viernes una trabajada clasificación a los octavos de final del Mundial 2026 tras derrotar 3-2 a Cabo Verde en un intenso partido disputado en el Hard Rock Stadium de Miami, que debió definirse en el alargue.

El conjunto dirigido por Lionel Scaloni tuvo un encuentro mucho más complicado de lo esperado frente al seleccionado africano, una de las sorpresas de la Copa del Mundo, que logró llevar al campeón vigente hasta los 120 minutos.

Argentina abrió el marcador a los 30 minutos del primer tiempo gracias a una brillante definición de Lionel Messi, quien aprovechó una asistencia de Lisandro Martínez para vencer al arquero Vozinha y poner el 1-0 con el que la Albiceleste se fue al descanso.

En el complemento, Cabo Verde reaccionó y sorprendió al igualar el encuentro a los 15 minutos por intermedio de Duarte, que definió dentro del área para establecer el 1-1. A partir de allí, la Selección buscó el triunfo durante el resto del tiempo reglamentario y estuvo cerca con un tiro libre de Messi que encontró una gran respuesta del arquero rival.

Sin diferencias al cabo de los 90 minutos, el partido se trasladó al tiempo suplementario.

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En el primer tiempo del alargue, Lisandro Martínez apareció dentro del área para capturar un rebote y, con un potente remate de zurda, volvió a poner en ventaja a Argentina con el 2-1.

Sin embargo, Cabo Verde volvió a demostrar por qué fue una de las revelaciones del certamen y empató nuevamente gracias a un golazo de Lopes Cabral, quien sacó un derechazo desde la puerta del área que se clavó en el ángulo del arco defendido por Emiliano Martínez.

Cuando todo hacía pensar que la clasificación se definiría por penales, apareció Cristian «Cuti» Romero. El defensor se elevó dentro del área y conectó un certero cabezazo para marcar el 3-2 definitivo, desatando el festejo argentino en Miami.

Con este triunfo, la Albiceleste se metió entre los 16 mejores del Mundial 2026 y ahora enfrentará a Egipto en los octavos de final, con el objetivo de seguir defendiendo el título obtenido en Qatar 2022.