Tunuyán realizará un nuevo operativo gratuito de castración para perros y gatos en Los Árboles

El servicio se brindará los días 6, 7 y 8 de julio a través del VETE Móvil. La atención será por orden de llegada, con cupos limitados y un animal por familia.

La Municipalidad de Tunuyán llevará adelante un nuevo operativo gratuito de castración destinado a perros y gatos, con el objetivo de continuar promoviendo el bienestar animal y la tenencia responsable de mascotas. La actividad se desarrollará los días 6, 7 y 8 de julio, desde las 9:00, en la Planta de Agua del distrito Los Árboles.

La iniciativa será realizada mediante el VETE Móvil, un quirófano veterinario equipado especialmente para este tipo de intervenciones, gracias al trabajo conjunto entre el Municipio y la Fundación The Vines. Esta articulación permite acercar el servicio a distintos puntos del departamento y facilitar el acceso de los vecinos a la castración gratuita.

Desde la Veterinaria Municipal destacaron que la castración es una de las herramientas más importantes para controlar la población animal, prevenir el abandono y mejorar la salud y calidad de vida tanto de perros como de gatos. Además, remarcaron la importancia de castrar también a los machos, como parte de una estrategia integral de cuidado y prevención.

El operativo se realizará por orden de llegada y contará con cupos limitados, por lo que se recomienda asistir con anticipación. Cada familia podrá llevar un solo animal, con el fin de que más vecinos puedan acceder al beneficio.

Para realizar la intervención será obligatorio presentar el DNI del responsable y cumplir con los requisitos previos: las mascotas deberán asistir con 12 horas de ayuno y ser trasladadas de forma segura, utilizando bolso, mochila o canil, según corresponda.