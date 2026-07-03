Preocupa el aumento de casos de sífilis en Mendoza: crecieron un 38% en un año

La provincia registró un fuerte incremento y acompaña la tendencia nacional, que alcanzó un récord histórico de notificaciones. Especialistas advierten sobre la importancia de reforzar la prevención y el diagnóstico temprano.

Los casos de sífilis continúan en aumento en Mendoza y generan preocupación entre las autoridades sanitarias. De acuerdo con datos del Boletín Epidemiológico Nacional, la tasa provincial pasó de 85,7 casos cada 100 mil habitantes en 2024 a 123,7 en 2025, lo que representa un incremento del 38% en apenas un año.

El crecimiento se enmarca en una tendencia que también se registra a nivel nacional. Durante 2025, Argentina alcanzó un récord histórico con 46.779 notificaciones de esta infección de transmisión sexual (ITS), lo que volvió a poner el foco en la necesidad de fortalecer las campañas de prevención, el acceso al diagnóstico y el tratamiento oportuno.

En la región de Cuyo, la situación también es motivo de alerta. Con una tasa de 137,5 casos por cada 100 mil habitantes, se posicionó como la segunda zona con mayor incidencia del país, solo por detrás de la Patagonia. Además, las estadísticas muestran que la mayor cantidad de diagnósticos corresponde a personas de entre 15 y 39 años, especialmente adolescentes y adultos jóvenes.

Las causas detrás del incremento

Especialistas en salud pública sostienen que el aumento responde a distintos factores. Entre ellos, destacan la disminución en el uso del preservativo, tanto en relaciones ocasionales como en parejas estables, la pérdida de percepción del riesgo frente a las ITS y la reducción de acciones vinculadas a la Educación Sexual Integral (ESI).

También señalan que el consumo problemático de sustancias puede favorecer conductas sexuales de mayor riesgo, incrementando las posibilidades de transmisión.

A esto se suman las advertencias de trabajadores del sistema sanitario y organizaciones sociales sobre la reducción de recursos destinados a programas de prevención, lo que habría impactado en la distribución de preservativos, campañas informativas y acciones de detección temprana.

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Una enfermedad que tiene cura

La sífilis es una infección causada por la bacteria Treponema pallidum. En sus primeras etapas suele manifestarse con una lesión indolora que muchas veces desaparece sin tratamiento, lo que puede llevar a creer erróneamente que la enfermedad desapareció. Sin embargo, si no es tratada, puede avanzar y afectar distintos órganos del cuerpo.

Los profesionales recuerdan que la enfermedad tiene cura cuando es detectada a tiempo. El tratamiento, basado principalmente en penicilina, está disponible de forma gratuita en hospitales y centros de salud públicos, donde también pueden realizarse los análisis correspondientes.

La prevención sigue siendo clave

Ante el crecimiento sostenido de los contagios, los especialistas insisten en reforzar las medidas preventivas. Recomiendan utilizar preservativo en todas las relaciones sexuales, realizar controles periódicos, consultar rápidamente ante cualquier síntoma compatible con una infección de transmisión sexual y promover el acceso a información confiable sobre salud sexual.

Desde el sistema sanitario advierten que revertir esta tendencia requerirá fortalecer las políticas de prevención, ampliar el acceso al diagnóstico y garantizar la disponibilidad de tratamientos para evitar que los casos continúen en aumento.