Argentina inicia la fase decisiva del Mundial frente a Cabo Verde

La Selección argentina iniciará este viernes su camino en la fase de eliminación directa del Mundial 2026 cuando enfrente a Cabo Verde desde las 19 (hora argentina) en el Hard Rock Stadium de Miami. El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará avanzar a los octavos de final y continuar su defensa del título obtenido en Qatar 2022.

La Albiceleste llega al cruce tras completar una sólida fase de grupos. Terminó primera en el Grupo J con puntaje ideal y aseguró la clasificación antes de la última fecha, luego de sus triunfos frente a Argelia y Austria. En el cierre de la zona, Scaloni apostó por una formación alternativa y el seleccionado derrotó 3-1 a Jordania.

En caso de superar esta instancia, Argentina se medirá en la próxima ronda con el ganador del encuentro entre Australia y Egipto, programado para el mismo viernes.

La revelación del torneo

Del otro lado estará un Cabo Verde que ya hizo historia en su primera participación mundialista. El conjunto africano avanzó como segundo del Grupo H, compartido con España, Uruguay y Arabia Saudita. Su clasificación llegó tras tres empates consecutivos, incluido el 0-0 frente a Arabia Saudita en la última jornada, resultado que le alcanzó para meterse entre los clasificados y convertirse en una de las sorpresas del certamen.

El entrenador Bubista apostaría nuevamente por la base del equipo que consiguió el pase a la fase eliminatoria, con el experimentado Ryan Mendes como una de sus principales referencias ofensivas.

Posibles formaciones

Argentina:

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Emiliano Martínez; Nahuel Molina, Cristian Romero o Nicolás Otamendi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico o Facundo Medina; Rodrigo De Paul, Alexis Mac Allister, Enzo Fernández, Thiago Almada; Lionel Messi y Lautaro Martínez o Julián Álvarez. DT: Lionel Scaloni.

Cabo Verde:

Vozinha; Steven Moreira, Diney Borges, Roberto Lopes, Sidny Cabral; Kevin Lenini, Jamiro Montero; Ryan Mendes, Telmo Arcanjo, Garry Rodrigues; Livramento. DT: Bubista.

Datos del partido

Partido Argentina vs. Cabo Verde Instancia 16avos de final – Mundial 2026 Fecha y hora Viernes 3 de julio, 19:00 (ARG) Estadio Hard Rock Stadium, Miami Árbitro Drew Fischer (Canadá) TV y streaming TyC Sports, TV Pública, Telefe, Disney+ Premium y DSports

Con Lionel Messi como capitán y una multitud de hinchas argentinos esperada en las tribunas de Miami, la Selección buscará dar el primer paso en la etapa decisiva de la Copa del Mundo ante un rival que ya demostró ser capaz de competir de igual a igual frente a selecciones de mayor tradición internacional.