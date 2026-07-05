Investigan un robo en una vivienda de Tupungato: delincuentes se llevaron una motosierra

El hecho fue denunciado por un hombre de 74 años, quien al regresar a su domicilio encontró violentado el ingreso de la propiedad. La causa quedó en manos de la Oficina Fiscal de Tupungato.

La Policía de Mendoza investiga un robo ocurrido en una vivienda de Tupungato, donde delincuentes ingresaron tras forzar los accesos y escaparon con una motosierra.

El hecho fue denunciado durante la tarde del sábado y ocurrió en una propiedad ubicada sobre calle Hipólito Yrigoyen y Callejón Comunero N.º 4, en jurisdicción de la Comisaría 20°.

Según informó la víctima, un hombre de 74 años, alrededor de las 8 de la mañana salió de su domicilio para dirigirse a trabajar, dejando la vivienda cerrada y con todas las medidas de seguridad.

Al regresar, constató que personas desconocidas habían ingresado tras violentar las rejas de acceso y romper el candado de la puerta principal.

Del interior de la vivienda, los autores sustrajeron una motosierra y luego se dieron a la fuga.

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Personal policial trabajó en el lugar para relevar pruebas y dar inicio a la investigación. Las actuaciones quedaron a cargo de la Oficina Fiscal de Tupungato, que busca identificar a los responsables del hecho.