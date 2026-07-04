La Justicia prohibió la salida del país a Manuel Adorni en una causa por presunto enriquecimiento ilícito

La medida fue dispuesta por el juez federal Ariel Lijo mientras avanza la investigación sobre la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete. En los próximos días podría ser citado a declaración indagatoria.

La Justicia federal dispuso la prohibición de salida del país para el exjefe de Gabinete Manuel Adorni, en el marco de una investigación por presunto enriquecimiento ilícito que se tramita en los tribunales de Comodoro Py.

La medida fue ordenada por el juez federal Ariel Lijo, a partir de un requerimiento presentado por el fiscal Gerardo Pollicita, con el objetivo de garantizar el normal desarrollo de la investigación mientras continúan las tareas de recolección y análisis de pruebas.

Con esta resolución, Adorni no podrá abandonar el territorio argentino sin una autorización judicial expresa hasta que avance el proceso.

Avanza la investigación patrimonial

La causa se centra en el análisis de la evolución patrimonial del exfuncionario durante su paso por la administración pública. Entre los elementos que investiga la Justicia se encuentran declaraciones juradas, movimientos financieros, gastos personales, operaciones inmobiliarias y otros registros vinculados a su patrimonio.

Además, el expediente incorpora documentación y distintos testimonios que forman parte del conjunto de pruebas que evalúan el juez y la fiscalía para determinar si existieron inconsistencias patrimoniales.

Posible citación a indagatoria

Fuentes judiciales señalaron que la investigación ingresó en una etapa clave y que no se descarta que, en los próximos días, el magistrado avance con una eventual citación a declaración indagatoria si considera que existen elementos suficientes para profundizar la causa.

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Como parte del expediente también fueron incorporados testimonios de personas vinculadas a obras realizadas en propiedades relacionadas con el exfuncionario, además de documentación y registros que continúan siendo analizados por la fiscalía.