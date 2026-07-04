«Adentro me cagan a patadas»: la broma de Messi que se volvió viral

Luego de la clasificación de Argentina a los octavos de final, el capitán argentino compartió un distendido momento con futbolistas del seleccionado africano, que le pidieron fotos y su camiseta.

Tras la agónica victoria de la Selección argentina por 3-2 sobre Cabo Verde en los dieciseisavos de final del Mundial 2026, Lionel Messi protagonizó un divertido momento con varios jugadores del equipo africano que rápidamente se volvió viral.

Al finalizar el encuentro, mientras transitaba por la zona mixta, varios futbolistas de Cabo Verde se acercaron al capitán argentino para pedirle fotografías y quedarse con algún recuerdo del partido. Como es habitual, Messi accedió con buena predisposición, aunque antes lanzó una broma que despertó las risas de todos.

«Me pidieron la camiseta, todo… Adentro de la cancha me cagan a patadas», comentó entre risas el rosarino, recordando el intenso duelo que acababan de disputar.

Más allá del distendido episodio, Messi volvió a ser una de las grandes figuras de la Selección. Marcó el primer gol del encuentro, alcanzó los 20 tantos en Copas del Mundo y participó activamente en las jugadas que terminaron en los goles de Lisandro Martínez y Cristian Romero durante el alargue.

Luego del partido, el capitán también analizó el desarrollo del encuentro y destacó la importancia de las jugadas de pelota parada.

«Esta Selección viene demostrando hace mucho que compite y va a competir hasta el final. Hoy apareció la pelota parada, que por ahí no veníamos aprovechando. Tenemos buenos cabeceadores y lo pudimos capitalizar», señaló.

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Al mismo tiempo, realizó una autocrítica por el rendimiento del equipo frente a un rival que complicó más de lo esperado.

«Sabíamos que iba a ser un partido muy duro. No por nada este equipo no había perdido con España ni con Uruguay. Después del primer gol dejamos de tener la pelota, nos metimos atrás y no pudimos presionar como queríamos», expresó.

Con la clasificación asegurada, Argentina ya piensa en su próximo desafío: el martes 7 de julio enfrentará a Egipto por un lugar en los cuartos de final del Mundial 2026.