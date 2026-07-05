Detuvieron a un conductor que circulaba ebrio y en contramano por Luján de Cuyo

El joven, de 22 años, fue interceptado por la Policía tras una denuncia de vecinos. El test de alcoholemia confirmó que manejaba con 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre.

Un joven de 22 años fue detenido durante la madrugada de este domingo en Luján de Cuyo luego de ser sorprendido conduciendo en estado de ebriedad y circulando en contramano por distintas calles del departamento.

El procedimiento se inició cerca de la 1.30, cuando un llamado alertó a la Policía sobre una camioneta que transitaba en sentido contrario por calle Alvear, poniendo en riesgo al resto de los conductores.

Con los datos aportados por los denunciantes, efectivos policiales realizaron un operativo de búsqueda y lograron localizar el vehículo, una Toyota Hilux blanca con vidrios polarizados, en la intersección de San Martín y 25 de Mayo.

Tras identificar al conductor, los uniformados le realizaron el correspondiente test de alcoholemia, que arrojó un resultado positivo de 1,20 gramos de alcohol por litro de sangre, superando ampliamente el límite permitido.

Como consecuencia, la camioneta fue secuestrada y el joven quedó detenido, siendo trasladado a la Comisaría 11 de Luján de Cuyo. Además, se iniciaron las actuaciones contravencionales correspondientes por la infracción cometida.