Domingo muy frío en el Valle de Uco: la máxima apenas llegará a los 12°C

La jornada se presentará con cielo algo a parcialmente nublado y temperaturas muy bajas durante la mañana. En alta montaña continuará el frío intenso, aunque las condiciones mejorarán con el correr de las horas.

El Valle de Uco tendrá este domingo una jornada marcada por el frío, con temperaturas bajo cero durante las primeras horas del día y una máxima que alcanzará apenas los 12°C, según informó el Observatorio Meteorológico del Valle (OVM).

De acuerdo con el pronóstico brindado por Mariano García, el cielo permanecerá entre algo y parcialmente nublado, mientras que el ambiente continuará muy frío a lo largo de toda la jornada.

La temperatura mínima prevista es de -4°C, por lo que se recomienda circular con precaución durante la mañana ante la posible formación de hielo en calles y rutas.

En tanto, en la zona de alta montaña se espera un cielo parcialmente nublado a nublado, con mejoras durante la mañana. Allí continuará el frío de moderado a severo, con temperaturas extremas que oscilarán entre los -24°C de mínima y los -6°C de máxima.