Un hombre cayó con su parapente en el Cerro Arco y debió intervenir el helicóptero policial

Ocurrió en la mañana de este sábado, 10 de enero, alrededor de las 10:30, en la ladera noroeste del cerro. Según detalla el informe, F.G. sufrió una caída mientras practicaba parapente, a la altura de la base del helipuerto.

Un hombre que practicaba parapente en el Cerro Arco, sufrió una fuerte caída sobre la ladera noroeste y requirió la intervención del helicóptero Halcón 1 del ministerio de Seguridad de la provincia, que lo trasladó hasta el hospital Central de la capital mendocina, donde arribó alrededor de las 12 horas. Las primeras atenciones en el lugar, las brindó personal de la Unidad Motorizada de Acción Rápida (UMAR), que fueron los primeros en llegar, tras una alerta que ingresó a la fuerza. El hombre, identificado por las iniciales F.G. sufrió escoriaciones en el rostro y una herida cortante a la altura de la frente.

De inmediato, los uniformadas activaron el protocolo de actuación coordinado entre diferentes dependencias policiales y de emergencia, para brindar la asistencia y rescate del herido. en primer lugar, inmovilizaron al hombre colocando un collarín cervical y un entablillado, asegurando su estabilidad hasta la llegada de las unidades especializadas. Los profesionales en el lugar diagnosticaron politraumatismos varios con pérdida de conocimiento por lo cual solicitaron la presencia del helicóptero Halcón 1, que trasladó al paciente hasta el nosocomio capitalino, donde arribó alrededor de las 12 horas.