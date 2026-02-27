septiembre 13, 2026

Tupungato se prepara para el 8M

8 Digital febrero 27, 2026
Encuentro 8 de marzo 2025-Tupungato

Un encuentro para celebrar, visibilizar y compartir el rol fundamental de las mujeres en la sociedad.

El domingo 8 de marzo, a partir de las 18.30 horas, en la Explanada Municipal se desarrollará un encuentro conmemorativo por el Día Internacional de la Mujer, que tendrá como lema “Hacele zoom a tu voz, viví sin filtro tu historia”, la propuesta -que busca generar un espacio de reflexión y visibilización- contará con un stand informativo donde se brindarán asesorías en cuestiones de familia, información sobre programas de acompañamiento y se realizarán sorteos y juegos, más muestras de danzas y canto. 

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Además sobre calle Mathons se desplegará el  «Paseo Artesanal», donde habrá foodtrucks para disfrutar de propuestas gastronómicas durante la tarde.

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También se llevará a cabo un momento especial de reconocimiento a mujeres destacadas del departamento, poniendo en valor su compromiso y aporte en distintos ámbitos de la vida social.

La Coordinadora de Género, Diversidad y Masculinidad, Aisha Lorerey Quiroga, expresó, “Estamos en vísperas, en preparativos para poder conmemorar y visibilizar el 8 de marzo, Día de la Mujer. Invitamos a cada vecina, a cada vecino que pueda acercarse con su matecito, con sus hijos, a la Explanada Municipal, donde vamos a tener diferentes tipos de actividades”.

“Va a ser una jornada súper linda, para que podamos encontrarnos nuevamente. Podemos invitar a la amiga, a la hermana, a la prima, a la persona que tengamos, y que vayamos juntas a poder compartir este día”, destacó Quiroga.

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