septiembre 12, 2026

Un peatón murió tras ser atropellado por una camioneta en Luján de Cuyo

8 Digital septiembre 12, 2026
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Un hombre murió este sábado al mediodía luego de ser atropellado por una camioneta Toyota Hilux en Luján de Cuyo. El siniestro ocurrió alrededor de las 12 en la intersección de la Ruta Provincial 15 y calle Ameghino, donde la víctima fue embestida mientras intentaba cruzar la calzada.

De acuerdo con la información preliminar, la Toyota Hilux circulaba por la Ruta Provincial 15 en dirección hacia el norte. Al llegar al cruce con calle Ameghino, por circunstancias que todavía son investigadas, el vehículo impactó contra el peatón, identificado por sus iniciales como J.E., quien atravesaba la ruta de oeste a este.

Tras el impacto, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) llegó hasta el lugar para asistir a la víctima. Sin embargo, los profesionales constataron que el hombre había fallecido como consecuencia de las graves lesiones provocadas por el accidente.

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El conductor de la camioneta, un hombre de 51 años identificado como E.R., no sufrió heridas como consecuencia del choque. Además, fue sometido al correspondiente dosaje de alcohol, que arrojó 0,00 gramos por litro de sangre.

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Mientras tanto, personal policial y peritos trabajaron en el lugar para realizar las primeras actuaciones y reunir elementos que permitan establecer cómo ocurrió el siniestro. La mecánica del accidente todavía se encuentra bajo investigación.

Las autoridades deberán determinar las circunstancias en las que se produjo el atropello y establecer las eventuales responsabilidades correspondientes. El tránsito en la zona permaneció afectado mientras se desarrollaban las tareas de peritaje.

El hecho vuelve a poner el foco sobre la seguridad vial en uno de los principales corredores de circulación de Luján de Cuyo, particularmente en sectores donde peatones deben atravesar rutas y arterias de importante circulación.

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