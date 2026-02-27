Se mantiene la alerta por fuertes tormentas y posible granizo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió una alerta amarilla por tormentas y viento Zonda que afectará este viernes a gran parte de Mendoza. La advertencia, difundida a través del Sistema de Alerta Temprana, alcanza a los departamentos de Las Heras, La Paz, Lavalle, San Martín, Santa Rosa, Junín, Rivadavia, Luján de Cuyo, San Carlos, Tunuyán, Tupungato, San Rafael y General Alvear, mientras que Malargüe se encuentra bajo alerta específica por Zonda.

Según el organismo, “el área será afectada por tormentas aisladas, algunas fuertes. Las mismas podrán estar acompañadas por granizo, intensa actividad eléctrica, precipitación abundante en cortos períodos y ráfagas que pueden alcanzar los 80 km/h”.

Además, precisaron que “se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 mm, que pueden ser superados de manera local”, lo que eleva el riesgo de anegamientos temporarios y caída de granizo en sectores puntuales.

En el sur provincial rige alerta amarilla por Zonda. El SMN indicó que “el área será afectada por viento Zonda con velocidades entre 30 y 45 km/h, con ráfagas que pueden alcanzar los 60 km/h”. El fenómeno impactará con mayor intensidad en Malargüe y la precordillera Sur, con posible extensión hacia la precordillera Central y Norte, y menor intensidad en el Valle de Uspallata. No se descarta su descenso hacia el sur del Valle de Uco.

El detalle operativo prevé circulación de viento leve del norte entre las 10 y las 20 en toda la provincia. La jornada comenzará inestable en Malargüe y el Gran Mendoza, con probabilidad de lluvias, mientras que desde el mediodía se incrementará la nubosidad en el Este y el Sur. A partir de las 14 se esperan tormentas más intensas en el Sur y el Oeste del Gran Mendoza, con precipitaciones que podrían extenderse hasta la madrugada del sábado. La temperatura oscilará entre los 18 y 33 grados. El sábado tenderá a mejorar, aunque el domingo volverían las tormentas con un marcado ascenso térmico.