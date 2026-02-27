 Las candidatas al cetro nacional iniciaron la Convivencia Real camino al Acto Central

Desde hoy, y como parte de una intensa agenda vendimial, las candidatas al cetro nacional participan juntas en distintas actividades y capacitaciones, en la semana previa al Acto Central.

El hotel Fuente Mayor es el lugar donde se alojan las 18 reinas departamentales de la Vendimia y donde desarrollarán numerosas instancias formativas antes de la gran celebración. Las candidatas arribaron al hotel céntrico acompañadas por intendentes y funcionarios de sus respectivos departamentos. A ellos se sumó una multitud de familiares, amigos y amantes de la fiesta máxima de los mendocinos, quienes manifestaron su apoyo con carteles, pancartas y cánticos.

El subsecretario de Cultura, Diego Gareca, les dio la bienvenida y destacó: “Es un gran gusto estar transitando este camino. Quiero agradecer a cada uno de los intendentes e intendentas presentes, que acompañan a sus reinas departamentales. Hemos realizado un gran trabajo conjunto con el calendario de fiestas departamentales de la Vendimia, con mucho esfuerzo y dedicación. Mi reconocimiento es profundo por el compromiso que han puesto en cada celebración, que año tras año se superan y crecen en calidad. Asimismo, extiendo el agradecimiento a los directores y directoras de Cultura por el trabajo realizado en cada departamento”.

Luego, la reina nacional de la Vendimia 2025, Alejandrina Funes, expresó: “Gracias a las familias por estar presentes y a todas las autoridades que nos acompañan. Es muy significativo que puedan acompañar a cada una de las reinas en esta etapa tan especial. Está por comenzar la convivencia oficial 2026, nada más y nada menos que en el marco de los 90 años de nuestra fiesta máxima. Disfrútenlo plenamente. Disfrutemos juntos nuestra fiesta y nuestras tradiciones. Extendemos, por supuesto, una invitación a toda la comunidad para que nos acompañe en cada uno de los actos oficiales y sigamos celebrando lo que nos identifica como pueblo”.

Por su parte, la virreina nacional de la Vendimia 2025, Sofía Perfumo, manifestó: “Gracias a todos por estar presentes. Gracias especialmente a las familias por acompañar a las reinas en este momento tan especial. Van a vivir una semana inolvidable, y no hay nada más valioso que contar con el apoyo de quienes más quieren. De nuestra parte, las vamos a acompañar en esta etapa de convivencia en el hotel, donde esperamos que disfruten muchísimo cada experiencia. Chicas, sean compañeras, construyan amistad, manténganse unidas y apóyense entre ustedes”.

Este año, la convivencia pondrá un foco especial en el manejo saludable de la exposición mediática, la cata de vinos, la historia de la Vendimia y los procesos vitivinícolas.

Además, las reinas recibirán charlas sobre comunicación, oratoria, manejo de redes sociales y relación con los medios; fortalecimiento de la identidad local a través de capacitaciones en danzas folclóricas, cocina cuyana y ceremonial; así como contenidos vinculados a la salud y el bienestar. También participarán de la capacitación “Herederas de Vendimia” y de encuentros con la Comisión Reinas Nacionales de la Vendimia y la Comisión Virreinas Nacionales de la Vendimia.

La Convivencia Real no solo es un clásico del calendario vendimial, sino también una instancia clave para que las candidatas al cetro nacional vivan en profundidad todo lo que implica representar a sus departamentos y ser parte de la fiesta que identifica a Mendoza ante el país y el mundo.