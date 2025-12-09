Tupungato: ingresó a robar en un departamento y fue sorprendido por la policía

El sujeto quedó detenido.

Un llamado al 911 de un vecino, manifestó que habría visualizado a un masculino ingresando al domicilio colindante, el cual serían departamentos para alquilar, los cuales no estarían habitados. La propiedad se ubica en calle Almirante Brown e Hipólito Yrigoyen de Tupungato.

Una vez que llega una movilidad de la Unidad Especial de Patrullaje al lugar, efectivamente se observa un departamento con la ventana abierta, y rápidamente visualizaron al sujeto que intentó escapar por la ventana tras advertir la presencia policial.

En su huída, también saltó una medianera y se da a la fuga por un lote baldío. En ese momento, comienza la persecución a pie logrando detenerlo.

De inmediato, se da intervención a la Of Fiscal, quienes disponen la detención del masculino por Hurto en tentativa y sea alojado en Comisaría 20.