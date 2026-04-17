Tupungato inauguró una nueva sala de informática para jóvenes

El espacio funciona en la Casa de la Cultura y fue equipado con computadoras donadas a través de un acuerdo público-privado.

El intendente de Tupungato, Gustavo Aguilera, oficializó la puesta en funcionamiento de la nueva sala de informática del Área de Juventudes, un espacio destinado a fortalecer el acceso a herramientas tecnológicas para la comunidad.

La presentación se realizó durante un encuentro con estudiantes del programa Conectados por Mendoza Futura, quienes participaron de la actividad junto a autoridades locales.

Del acto también formaron parte el coordinador de Juventudes, Santiago Reyes; la facilitadora de habilidades sociales del programa, Antonella Cavallaro; y la directora de Educación, Laura Ravinale.

El nuevo espacio funciona dentro de la Casa de la Cultura de Tupungato y fue posible gracias a un trabajo conjunto entre el sector público y privado. En este sentido, el Banco Ciudad realizó la donación de 10 computadoras, mientras que el municipio aportó la infraestructura y el servicio de internet.

Desde el Ejecutivo destacaron que la sala está pensada para estudiantes, emprendedores y vecinos que necesiten acceder a herramientas digitales para fines educativos o laborales, en un entorno adecuado y accesible.