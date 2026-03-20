Tini Stoessel lanzó “Dos amantes” junto a Lionel Messi y Susana Giménez

La cantante argentina Tini Stoessel volvió a sacudir las redes con el estreno de su nuevo tema “Dos amantes”, acompañado por un videoclip que reúne a grandes figuras del espectáculo y el deporte.

Entre los protagonistas aparecen Susana Giménez, Lionel Messi y Rodrigo De Paul, además de músicos como Cacho Deicas y Ulises Bueno, en una producción que generó alto impacto desde su adelanto.

El videoclip propone una historia con estética cinematográfica, donde distintos personajes reciben un misterioso mensaje, que funciona como hilo conductor de la trama.

Un lanzamiento que explotó en redes

El anticipo del video superó rápidamente cientos de miles de reproducciones y se volvió tendencia, impulsado por la sorpresa de ver a figuras como Messi en un proyecto musical.

La participación del capitán de la Selección y de Susana Giménez le dio al lanzamiento un perfil “multigeneracional”, combinando íconos del deporte, la televisión y la música.

Una apuesta fuerte en su carrera

Con “Dos amantes”, Tini Stoessel apuesta a un formato más ambicioso, con una producción internacional y una narrativa que remite a historias de amor intensas y “prohibidas”.

El estreno oficial del tema se realizó en medio de gran expectativa, consolidando a la artista como una de las figuras más influyentes del pop latino actual.