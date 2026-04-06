¡TERROR EN LAS FINCAS! Cayeron «los saqueadores de nueces» tras una persecución de película en Tupungato

La inseguridad en el Valle de Uco alcanzó niveles de máxima alerta este lunes. Lo que parecía una noche tranquila en el distrito de El Peral, en Tupungato, se transformó en un operativo de captura cuando la policía detectó a una banda de delincuentes que desvalijaba una plantación de nogales. El hecho ocurrió en las inmediaciones del Barrio Belgrano Norte, desatando el pánico entre los vecinos de la zona.

El botín del robo: Miles de pesos en juego Los malvivientes, de 21 y 34 años, habían ingresado a la finca de la Avenida Belgrano con un plan maestro: saquear la cosecha de nueces de exportación. Al momento de ser interceptados por los efectivos de la Comisaría 20, ya tenían preparadas varias bolsas repletas de mercadería lista para el mercado negro.

El vehículo del escape: Los sujetos utilizaban un Fiat Palio que funcionaba como unidad de carga para huir con el botín.

Los sujetos utilizaban un que funcionaba como unidad de carga para huir con el botín. La captura: El despliegue policial fue tan rápido que los ladrones no tuvieron tiempo de reaccionar, quedando acorralados entre los árboles.

Drogas y hurtos: ¿Una zona liberada? Este no fue el único golpe del fin de semana. En operativos paralelos de saturación, las fuerzas de seguridad lograron la detención de otros individuos vinculados al tráfico de estupefacientes y hurtos menores en nogaleras. La situación en las fincas es crítica y los productores exigen mano dura antes de que la temporada de cosecha se convierta en un baño de sangre por la delincuencia.

Justicia en la mira Los detenidos, cuyas iniciales son R. F. T. M. y J. A. G., fueron trasladados de urgencia a la dependencia policial y el vehículo quedó secuestrado como prueba clave del delito. La Oficina Fiscal de Tupungato ahora deberá decidir si estos «saqueadores» recuperan la libertad o si enfrentarán una condena ejemplar que frene la ola de robos rurales en la región.