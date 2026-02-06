Subió la tarifa de la luz en Mendoza

Desde el 1 de febrero, la tarifa del servicio eléctrico en Mendoza registra una nueva actualización, tras la aprobación de los cuadros tarifarios por parte del Ente Provincial Regulador Eléctrico (EPRE). El ajuste tendrá vigencia hasta el mes de abril y el impacto en las facturas variará según el consumo y la categoría de cada usuario.

De acuerdo a lo informado por el organismo, la variación promedio estimada en las boletas será del 6,9%, aunque el incremento final dependerá del nivel de consumo y de si el usuario cuenta o no con subsidios nacionales.

La actualización responde, en primer término, a la Resolución 22/2026 de la Secretaría de Energía de la Nación, que estableció nuevos precios estacionales de la energía, potencia y transporte para el período febrero-abril 2026. Estos valores inciden directamente en el Costo de Abastecimiento, uno de los principales componentes de la tarifa eléctrica y de jurisdicción nacional.

A su vez, se aplicó una actualización del Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente al ámbito provincial, luego de que la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) superara el 7%, tal como lo establece el Decreto 1680/2024.

Según precisó el EPRE, los usuarios residenciales, que representan alrededor del 85% del total en la provincia, registrarán un aumento promedio del 4,8%. Sin embargo, el impacto es distinto según el esquema de subsidios.

En el caso de los hogares subsidiados, la suba promedio rondará el 2,5%, con incrementos mensuales que van desde $500 hasta $10.200, e incluso con posibles reducciones de hasta el 7% en algunos casos, gracias a una bonificación extraordinaria prevista para este período.

Para los usuarios residenciales sin subsidio, en cambio, el aumento mensual oscilará entre $3.000 y $13.800, dependiendo del consumo. En el marco del Régimen de Subsidios Energéticos Focalizados, durante febrero se mantendrá una bonificación del 73% sobre un consumo base de hasta 300 kWh mensuales. A partir de marzo, ese tope se reducirá a 150 kWh, con una bonificación del 70,45%, mientras que el consumo excedente se facturará sin subsidio.

Desde el EPRE recordaron que los hogares que deseen acceder a los subsidios deben inscribirse y completar el formulario correspondiente a través de los sitios oficiales del Gobierno nacional o del organismo provincial. Pueden acceder aquellos hogares con ingresos menores a tres Canastas Básicas Totales, así como familias que incluyan personas con Certificado Único de Discapacidad, beneficiarios de pensiones a veteranos de Malvinas o titulares de certificados de vivienda del ReNaBaP.

Quedan excluidos del beneficio los hogares con altos niveles patrimoniales, como la tenencia de varios inmuebles, vehículos nuevos, embarcaciones de lujo, aeronaves o activos societarios.