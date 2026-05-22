Tupungato prepara una jornada patria con actos, peña y celebraciones por el 25 de Mayo

Tupungato ya tiene todo listo para celebrar el 216° aniversario de la Revolución de Mayo con una agenda de actividades religiosas, protocolares y culturales abiertas a toda la comunidad.

La propuesta organizada por la Municipalidad se desarrollará el próximo lunes 25 de mayo y combinará tradición, música y encuentros familiares en distintos puntos del departamento.

Las actividades comenzarán a las 9.30 con el tradicional Te Deum en la Capilla San Tarsicio, ceremonia religiosa que formará parte del inicio oficial de los festejos patrios.

Más tarde, desde las 10.30, se realizará el acto protocolar en la Escuela Horacio Sergi, donde participarán autoridades departamentales, instituciones y miembros de la comunidad educativa.

La jornada continuará por la tarde con una gran Peña Folklórica en la Plaza General San Martín, prevista desde las 15.30 horas.

El evento contará con música en vivo, danzas tradicionales y distintas propuestas pensadas para compartir en familia y celebrar una nueva fecha patria con espíritu federal y popular.