Secuestraron 860 kilos de carne en mal estado

Esta vez, fue en Las Heras.

En el marco del Plan Estratégico contra el Abigeato, la Policía Rural Delegación Centro llevó adelante un procedimiento en dos locales comerciales dedicados a la venta de productos cárnicos en Las Heras, donde se secuestraron 860 kilos de alimentos que no reunían las condiciones sanitarias para el consumo humano.

El operativo se realizó tras obtenerse el resultado de una muestra de carne tomada con anterioridad en uno de los comercios, la cual fue analizada por el laboratorio de la Dirección Provincial de Ganadería. El informe arrojó resultado positivo para carne equina, que era comercializada de manera irregular para consumo humano y la intervención se encuadra en infracciones a la Ley Nacional N° 22.421 y a la Ley N° 14.346 de Maltrato Animal.

El procedimiento se desarrolló de manera conjunta con personal de Bromatología de Las Heras y culminó con el decomiso total de 860 kilos de productos alimenticios, entre los que se encontraban carnes, hamburguesas, pollos, viandas y otros elaborados. Posteriormente, la mercadería fue trasladada a la Planta de Tratamiento de Residuos ubicada sobre Ruta Nacional 40, en la zona de El Borbollón, donde se realizó su desnaturalización final.