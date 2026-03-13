Secuestran casi dos toneladas de carne transportadas de forma ilegal en San Carlos

Un procedimiento realizado durante la madrugada de este jueves en el departamento de San Carlos terminó con el secuestro de cerca de dos toneladas de carne que eran transportadas de forma irregular en una camioneta.

El operativo ocurrió alrededor de las 4 de la mañana en la intersección de la Ruta Nacional 40 y calle El Retiro, en la zona de Tres Esquinas, mientras efectivos realizaban patrullajes preventivos.

Durante el control, los policías observaron una camioneta Chevrolet S10 que circulaba con la parte trasera cubierta. La situación llamó la atención de los uniformados, quienes decidieron detener el vehículo para verificar la documentación y revisar la carga.

En el interior del rodado viajaban dos hombres de 33 y 26 años, quienes aseguraron que transportaban carne desde San Rafael con destino a su comercialización. Sin embargo, al inspeccionar el vehículo, los efectivos detectaron que la mercadería estaba dentro de bolsas de consorcio y sin ningún tipo de control bromatológico.

Además, según el informe policial, algunas piezas estaban frías mientras que otras presentaban temperatura tibia, lo que evidenciaba irregularidades en la cadena de frío. Entre los productos también se encontró un cuero.

El cargamento totalizó aproximadamente 2.000 kilos de carne, por lo que el ayudante fiscal en turno ordenó el secuestro de la mercadería y la detención de los dos ocupantes del vehículo.

La causa quedó encuadrada como una infracción al artículo 206 del Código Penal, que sanciona a quienes violan las normas sanitarias vinculadas con productos de origen animal. La investigación continuará para determinar el origen del cargamento y su posible destino comercial.