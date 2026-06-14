Una falla fatal: investigan la muerte de una joven tras caer 40 metros de altura

Una joven de 21 años perdió la vida en Brasil tras sufrir una caída de aproximadamente 40 metros durante una actividad recreativa realizada en el conocido Ponte do Esqueleto. El caso generó conmoción y es investigado por la Justicia debido a presuntas fallas en las medidas de seguridad.

La víctima fue identificada como María Eduarda Rodrigues de Freitas, oriunda de Jandira, en el estado de São Paulo. La joven era profesional en Educación Física y Gestión Deportiva, además de compartir en sus redes sociales su pasión por la actividad física, la naturaleza y las aventuras al aire libre.

Según las primeras investigaciones, el accidente ocurrió cuando participaba de una experiencia de salto desde un puente. Testigos aseguraron que la actividad habría comenzado sin que estuviera colocada la cuerda de seguridad necesaria para este tipo de prácticas.

Un video que circuló en redes sociales muestra el momento previo al hecho. En las imágenes se observa cómo la joven es sostenida por varias personas antes de ser impulsada al vacío. Instantes después, los presentes advirtieron que faltaba el sistema de protección y comenzaron los gritos de desesperación.

Una publicación que hoy conmueve

Horas antes de la tragedia, María Eduarda había compartido imágenes de la excursión en sus redes sociales. En una de las publicaciones escribió una frase que, tras el fatal desenlace, cobró un significado especial: “¿Quién fue el loco que me dejó saltar de un puente?”.

Tras el accidente, personal de Bomberos y del Servicio de Atención Móvil de Urgencias (SAMU) acudió rápidamente al lugar. Sin embargo, pese a los esfuerzos de los equipos de emergencia, los médicos confirmaron el fallecimiento de la joven.

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Su prometido, que se encontraba presente durante la actividad, sufrió una descompensación al conocer lo ocurrido y debió recibir asistencia médica.

Investigan posibles responsabilidades

La Policía Civil brasileña informó que tres personas, de 42, 32 y 27 años, quedaron bajo investigación por el delito de homicidio con dolo eventual, figura que contempla situaciones en las que una persona actúa asumiendo el riesgo de que su conducta pueda provocar una muerte.

Los investigadores intentan determinar si existieron negligencias en la organización de la actividad y si se incumplieron los protocolos de seguridad exigidos para este tipo de prácticas extremas.