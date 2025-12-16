Se promulgaron las Leyes de Avalúo e Impositiva 2026

Las tres normas se enmarcan en una política sostenida de equilibrio fiscal, previsibilidad y orden en las cuentas públicas, que ha permitido a la Provincia mantener un esquema continuo de alivio impositivo, acompañado por una administración responsable del gasto y la deuda pública.

El Gobierno de Mendoza promulgó, hoy martes 16, las Leyes de Presupuesto 9681, Avalúo 9679 e Impositiva 9680 correspondientes al ejercicio fiscal 2026, que habían sido aprobadas por la Legislatura provincial y que regirán a partir del próximo período fiscal.

Las tres normas se enmarcan en una política sostenida de equilibrio fiscal, previsibilidad y orden en las cuentas públicas, que ha permitido a la Provincia mantener esquema continuo de alivio impositivo, acompañado por una administración responsable del gasto y la deuda pública.

Ley de Presupuesto 2026: inversión, ordenamiento y obras estratégicas

La pauta presupuestaria se estructura sobre ejes de fomento de la inversión para el desarrollo sostenido, equilibrio fiscal y administración responsable de la deuda pública. El escenario macroeconómico considera un crecimiento real del Producto Bruto Interno del 5%, una variación interanual del IPC del 10,1% a diciembre de 2026 y un tipo de cambio estimado de $1.423 por dólar al cierre del ejercicio.

El Presupuesto 2026 asciende a $5,6 billones e incorpora inversión pública equivalente al 14% del gasto total, priorizando infraestructura estratégica y servicios esenciales. Se incluyen recursos para la ampliación del Metrotranvía (Etapas III y IV), el Tren de Cercanías, infraestructura educativa, obras viales y proyectos financiados con fondos del resarcimiento por daños de la Promoción Industrial.

En ese marco, se prevé la ejecución de 32 obras financiadas con dichos fondos, con una inversión total de $1.006.832 millones a concretar entre 2025 y 2028, distribuidos en agua y saneamiento, obras viales, energía, irrigación y transporte.

La ley autoriza además mecanismos de roll over de deuda por $354.000 millones, criterios de reasignación de partidas, instrumentos de saneamiento financiero y la reorganización de fideicomisos, con el objetivo de optimizar el uso de los recursos públicos y fortalecer la gestión provincial.

En materia de inversión social y productiva, se priorizan obras viales en todo el territorio, recuperación de comisarías, ampliación y modernización hospitalaria, digitalización del sistema de salud, construcción de salas de nivel inicial y escuelas secundarias con mejoras de conectividad, continuidad de los programas habitacionales del IPV, actualización de parques industriales y tecnológicos, y la ejecución de programas como Enlace, Enlazados y la campaña trianual contra la Lobesia Botrana.

El Presupuesto incorpora también el Plan Plurianual de Inversión Pública, habilitando al Poder Ejecutivo a gestionar su financiamiento mediante reasignaciones, mayor recaudación u otras fuentes e incluye obras viales estratégicas bajo el régimen de contribución por mejoras.

Asimismo, el articulado introduce actualizaciones normativas en materia administrativa, judicial, educativa, sanitaria, energética y financiera, fortaleciendo el control del gasto, la transparencia, la eficiencia del Estado y la sostenibilidad del sistema público.

Ley Impositiva 2026: continuidad del alivio tributario

La Ley Impositiva 2026 profundiza el sendero de reducción de la presión fiscal, con especial énfasis en los sectores productivos primarios e intermedios, con el objetivo de reducir distorsiones y fortalecer la competitividad de la economía provincial.

Ingresos Brutos

Para 2026 se establecen nuevas reducciones de alícuotas:

-Servicios conexos a la agricultura, caza, silvicultura y pesca: baja de 0,5 puntos porcentuales, lo que representa un alivio del 13% respecto de 2025.

-Servicios conexos a la explotación de minas y canteras: reducción de 0,5 puntos, equivalente a un 11% menos de carga tributaria.

-Servicios vinculados a la industria: rebajas de entre 0,5 y 1,25 puntos porcentuales, con reducciones de entre 11% y 29% en la presión fiscal.

-Restaurantes y hoteles: disminución de 0,25 puntos, con una baja de entre 6% y 13%.

Impuesto a los Sellos

Se consolida el proceso de reducción iniciado en 2025:

-La alícuota general baja al 1%, un 20% menos que en 2025.

-Las alícuotas especiales para la inscripción de vehículos 0 km, transferencias de inmuebles y operaciones financieras se reducen en 0,25 puntos porcentuales, lo que implica disminuciones de entre 11% y 14%.

-Ley de Avalúo 2026: actualización catastral

-La Ley de Avalúo 2026 introduce ajustes orientados a reflejar de manera más precisa la realidad territorial y de mercado.

Impuesto Inmobiliario

Se aplicará la recategorización de parcelas conforme a la Ley 8051 de Ordenamiento Territorial, la Ley 8999 del Plan Provincial de Ordenamiento Territorial y las ordenanzas municipales vigentes.

Se incluyen modificaciones en la clasificación de parcelas, como el pasaje de suburbanas a urbanas, de rurales a de interfaz y de secanas a rurales o de interfaz.

Se mantiene la metodología de valuación masiva implementada en 2024 por el Observatorio del Mercado Inmobiliario de la Dirección de Catastro.

Se actualizan los tramos de avalúos con el fin de preservar las alícuotas efectivas vigentes.

Impuesto Automotor

Se actualizan las categorías de vehículos según la inflación proyectada.

Se incorpora un pago único liberatorio para motos con avalúo de hasta $10 millones y para automóviles, rurales, camiones, camionetas, pick ups, jeeps y furgones de hasta 4.000 kg, modelo 2005 o anterior.

Los contribuyentes que accedan a este régimen quedarán eximidos del pago del impuesto automotor en los ejercicios fiscales siguientes.

Beneficios para contribuyentes cumplidores

Se mantienen los beneficios del ejercicio 2025:

10% de descuento para quienes tengan cancelado el impuesto al 31 de diciembre de 2025.

10% adicional para quienes lo hubieran cancelado al 31 de diciembre de 2024.

5% de descuento para quienes abonen el total anual en término.

10% adicional para contribuyentes sin deuda vencida al 31 de diciembre de 2025.