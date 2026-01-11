Se espera un domingo muy caluroso en Mendoza y siguen las tormentas aisladas

El pronóstico anticipa una jornada muy calurosa con probabilidad de zonda en el sur del territorio y tormentas aisladas hacia la noche.

La Dirección de Contingencias Climáticas de Mendoza emitió el pronóstico para este domingo y anticipó una jornada con mucho calor, la probabilidad de ocurrencia de viento zonda en sectores del sur provincial y tormentas aisladas en las últimas horas. Durante todo el día habrá vientos moderados del noreste y cielo parcialmente nublado. La máxima podría alcanzar los 34 grados.

Para la alta montaña el organismo provincial anticipó condiciones muy buenas con cielo despejado durante toda la mañana. Hacia la tarde se espera la formación de nubosidad “sin fenómenos relevantes”, señala el informe.

El lunes se espera que continúe el calor, nubosidad variable con vientos moderados del sector sur y probabilidad de tormentas aisladas. La máxima se ubicaría entorno a los 34 grados. El martes, 13 de enero será un día con tiempo inestable, descenso de la temperatura, vientos algo fuertes del sector sur e ingreso de un frente frío. La máxima podría alcanzar los 32 grados.