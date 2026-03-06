Se durmió al volante, perdió el control y chocó contra un árbol

Un joven de 21 años protagonizó un violento accidente en Dorrego. Se habría quedado dormido mientras manejaba, perdió el control del vehículo y terminó impactando contra un árbol. A pesar de la gravedad del choque, sobrevivió y fue asistido por personal médico.

Un fuerte accidente vial se registró en la localidad de Dorrego, cuando un joven de 21 años perdió el control del auto que conducía y terminó chocando contra un árbol al costado de la calle. Según las primeras informaciones, el conductor se habría quedado dormido mientras manejaba, lo que provocó que el vehículo se desviara de su trayectoria y se subiera a la vereda antes del impacto.

El choque fue violento y el automóvil sufrió importantes daños en la parte frontal. Vecinos de la zona alertaron rápidamente a los servicios de emergencia, que llegaron al lugar para asistir al conductor.

A pesar de la magnitud del siniestro, el joven logró sobrevivir y fue trasladado para recibir atención médica. En el lugar también trabajó personal policial, que realizó las pericias correspondientes para determinar con precisión cómo ocurrió el hecho.

La principal hipótesis apunta al cansancio del conductor, que habría provocado que se quedara dormido por unos segundos al volante, una situación que puede derivar en accidentes graves al perderse completamente el control del vehículo.