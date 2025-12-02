Se declaró culpable por un doble homicidio en Tunuyán y fue condenado a 24 años de prisión

Juan Oscar Sáez, de 52 años, fue condenado a 24 años de prisión tras admitir su responsabilidad en el doble homicidio de Héctor Maldonado (55) y Daniel Mamaní (27), ocurrido en julio de 2023 en el departamento de Tunuyán. La sentencia fue confirmada por fuentes judiciales y homologada por el juez Ariel Spektor en un juicio abreviado.

El ahora condenado confesó el crimen y evitó enfrentar un juicio por jurados, instancia que había quedado pendiente luego de que semanas atrás se arrepintiera de cerrar el acuerdo. Finalmente, la semana pasada Sáez volvió sobre su decisión y aceptó el procedimiento abreviado, garantizando así la condena solicitada por el Ministerio Público Fiscal.

El acuerdo fue alcanzado entre la fiscalía, representada por el fiscal Sebastián Capizzi, y la defensa del acusado. En la audiencia realizada días atrás, el juez dio por válida la confesión y aplicó la pena de 24 años de prisión.

El doble crimen

El hecho ocurrió la noche del martes 18 de julio de 2023, en la intersección de Boulogne Sur Mer y Francisco Delgado, en Tunuyán. Según la investigación, Sáez disparó y ocasionó la muerte de Maldonado y Mamaní.

Durante la instrucción, el acusado fue imputado por homicidio simple agravado por el uso de arma de fuego por la muerte de Maldonado y por homicidio agravado por alevosía y por el uso de arma de fuego en el caso de Mamaní.

Tras el ataque, Sáez permaneció tres días prófugo hasta que se entregó de manera voluntaria en Ruta 40 y Coronel Videla, en el departamento de San Carlos. Desde entonces, quedó alojado en el penal San Felipe, donde continúa detenido.