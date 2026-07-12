Scaloni tras el pase a semifinales: “Hoy sufrimos, pero es histórico”

El entrenador de la Selección argentina analizó la victoria sobre Suiza, destacó el esfuerzo del equipo para avanzar a una nueva semifinal del Mundial 2026 y comenzó a palpitar el cruce frente a Inglaterra.

Luego del triunfo por 3 a 1 frente a Suiza en el tiempo suplementario, que aseguró el pase de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026, Lionel Scaloni analizó el rendimiento del equipo, reconoció las dificultades que planteó el rival y valoró la importancia de volver a ubicarse entre los cuatro mejores del torneo.

En conferencia de prensa, el entrenador admitió que el encuentro fue más complejo de lo esperado y destacó el esfuerzo realizado por sus dirigidos para sacar adelante un partido muy exigente.

«Hoy sufrimos», expresó Scaloni al comenzar su análisis. Además, señaló que el conjunto suizo complicó el funcionamiento argentino durante varios pasajes del encuentro.

«Nos plantearon mucha dificultad. No fuimos capaces de salir de ciertas situaciones y hay cosas para mejorar», afirmó el DT, quien también resaltó la entrega y el compromiso del plantel.

Un triunfo trabajado

Scaloni consideró que el desarrollo del partido cambió tras la expulsión del delantero suizo Breel Embolo, cuando Argentina logró adelantarse unos metros en el campo y generar más situaciones de peligro.

«Desde la expulsión el equipo atacó más. Hoy estuvo de nuestro lado la suerte», reconoció.

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El técnico también puso en valor la clasificación y remarcó el significado de volver a disputar una semifinal mundialista.

«Es histórico estar nuevamente en una semifinal», sostuvo, aunque aclaró que el equipo todavía debe corregir aspectos de su juego para afrontar lo que resta de la competencia.

Ya piensa en Inglaterra

Con el pase asegurado, el cuerpo técnico ya comenzó a preparar el próximo compromiso, que será ante Inglaterra por un lugar en la final del Mundial.

Consultado sobre el rival, Scaloni aseguró que la preparación será la misma independientemente del adversario y elogió al seleccionado inglés.

«Me daba igual Inglaterra o Noruega. Nos vamos a enfrentar a un equipo que juega muy bien y tiene un gran entrenador», indicó.

Por último, explicó que el principal objetivo en estas horas será recuperar físicamente al plantel después de otro encuentro de gran desgaste. «Lo más importante ahora es la recuperación de los jugadores», concluyó.