España eliminó a Bélgica y ya están definidos dos cruces de semifinales del Mundial 2026

La Roja se impuso 2-1 y enfrentará a Francia en busca de un lugar en la final. Este sábado se completarán los cuartos de final con los duelos entre Noruega e Inglaterra y Argentina frente a Suiza.

España se convirtió en el segundo semifinalista del Mundial 2026 tras vencer 2-1 a Bélgica en el SoFi Stadium de Los Ángeles y ya quedó definido uno de los grandes cruces de la próxima instancia: enfrentará a Francia por un lugar en la final.

El conjunto dirigido por Luis de la Fuente consiguió la clasificación gracias a los goles de Fabián Ruiz y Mikel Merino. Bélgica había igualado de manera transitoria por intermedio de Charles De Ketelaere, pero no logró sostener el resultado.

Uno de los momentos que marcó el encuentro fue la lesión del arquero belga Thibaut Courtois en el tramo final del partido. Su reemplazante, Senne Lammens, ingresó en los últimos minutos y tuvo responsabilidad en el gol que selló la victoria española.

Con este resultado, España se medirá ante Francia, que el jueves había derrotado 2-0 a Marruecos para convertirse en el primer clasificado a las semifinales.

Los cruces que restan

Los otros dos boletos para las semifinales se definirán este sábado. Desde las 18 (hora argentina), Noruega enfrentará a Inglaterra en Miami, mientras que a las 22 será el turno de la Selección argentina, que buscará el pase a la siguiente ronda frente a Suiza en Kansas City.

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Los vencedores de ambos encuentros protagonizarán la segunda semifinal del certamen.

Así quedaron las semifinales

Francia vs. España – Martes 14 de julio, 16.00 (Dallas).

– Martes 14 de julio, 16.00 (Dallas). Ganador de Noruega-Inglaterra vs. Ganador de Argentina-Suiza – Miércoles 15 de julio, 16.00 (Atlanta).

La gran final del Mundial 2026 se disputará en el MetLife Stadium de Nueva Jersey.