Murieron dos personas tras el choque de un minibús que trasladaba a un equipo juvenil femenino

El siniestro ocurrió sobre la ruta provincial 4, entre La Carlota e Italó. Además de las dos víctimas fatales, al menos 16 adolescentes resultaron heridas y debieron ser asistidas en distintos centros de salud.

Una tragedia vial sacudió este jueves a la provincia de Córdoba, luego de que un minibús que transportaba a un equipo juvenil femenino de fútbol chocara contra un automóvil en la ruta provincial 4. Como consecuencia del impacto, dos personas perdieron la vida y otras 16 adolescentes sufrieron heridas de distinta consideración.

El accidente se produjo entre las localidades de La Carlota e Italó, cuando el vehículo que trasladaba a las futbolistas regresaba de una competencia. Por causas que aún son investigadas, el minibús colisionó de frente con un automóvil que circulaba en sentido contrario.

Las dos víctimas fatales eran los ocupantes del automóvil, mientras que las jugadoras que viajaban en el minibús fueron asistidas por personal médico y trasladadas a diferentes hospitales de la región. Según informaron las autoridades sanitarias, la mayoría presentó traumatismos y golpes, aunque algunas permanecen en observación debido a la gravedad de sus lesiones.

En el lugar trabajaron bomberos, efectivos policiales y equipos de emergencia, quienes desplegaron un importante operativo para rescatar a las víctimas y asistir a la delegación deportiva.

La Fiscalía a cargo de la investigación ordenó pericias accidentológicas para determinar cómo ocurrió la colisión y establecer si hubo fallas mecánicas, maniobras indebidas u otros factores que hayan influido en el siniestro. También se relevaron pruebas en la escena y se tomaron testimonios de testigos.

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El hecho generó una profunda conmoción en el ámbito deportivo cordobés. Clubes e instituciones vinculadas al fútbol infantil y femenino expresaron su pesar por la tragedia y enviaron mensajes de apoyo a las familias de las víctimas y a las adolescentes heridas.