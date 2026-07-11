Argentina va por otro paso rumbo al bicampeonato frente a Suiza

La Selección buscará este sábado un lugar entre los cuatro mejores del torneo. Lionel Scaloni contará con todo el plantel disponible para el duelo ante el conjunto europeo.

La Selección Argentina afrontará este sábado un nuevo desafío en el Mundial 2026 cuando enfrente a Suiza por los cuartos de final. El encuentro se disputará desde las 22 (hora argentina) en el Arrowhead Stadium de Kansas City, con el objetivo de conseguir el pase a las semifinales.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega en un gran momento anímico tras protagonizar una histórica remontada frente a Egipto en los octavos de final. La Albiceleste revirtió un 2-0 en contra y terminó imponiéndose por 3-2 en los minutos finales, una victoria que renovó la ilusión de seguir en carrera por el bicampeonato del mundo.

Antes de ese encuentro, Argentina había superado a Cabo Verde por 3-2 en tiempo suplementario y cerró una sólida fase de grupos con triunfos ante Argelia (3-0), Austria (2-0) y Jordania (3-1).

Del otro lado estará Suiza, que accedió a esta instancia luego de eliminar a Colombia en la definición por penales. El conjunto europeo intentará meterse por primera vez en mucho tiempo entre los cuatro mejores de una Copa del Mundo y dar uno de los grandes golpes del certamen.

Posibles formaciones

Argentina: Emiliano Martínez; Nahuel Molina o Gonzalo Montiel, Cristian Romero, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Rodrigo De Paul, Enzo Fernández, Leandro Paredes, Alexis Mac Allister; Lionel Messi y Julián Álvarez o Lautaro Martínez. DT: Lionel Scaloni.

Un espacio de escucha profesional, confidencial y personalizado. Consultar por WhatsApp

Suiza: Gregor Kobel; Deni Zakaria, Manuel Akanji, Nico Elvedi, Ricardo Rodríguez; Remo Freuler, Granit Xhaka; Dan Ndoye, Fabian Rieder o Djibril Sow, Rubén Vargas; Breel Embolo. DT: Murat Yakin.

Datos del partido