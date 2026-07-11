Fracchia e Imberti buscarán seguir creciendo en una fecha clave del Provincial de Karting

Paulina Galván

El circuito sancarlino recibirá este fin de semana la quinta fecha del Campeonato Provincial de Karting en Tierra. Bautista Fracchia y Victoria Imberti, dos jóvenes pilotos con gran presente, competirán ante su público en una jornada que puede comenzar a definir el rumbo de varios campeonatos.

El Campeonato Provincial de Karting en Tierra desembarcará este fin de semana en San Carlos para disputar la quinta fecha del calendario 2026, una cita que marcará el inicio de la segunda mitad de la temporada y que puede resultar decisiva en la pelea por los distintos campeonatos.

Con siete categorías en competencia y varias definiciones muy ajustadas, el circuito sancarlino volverá a ser protagonista de una jornada que reunirá a los principales pilotos de la provincia, quienes buscarán sumar puntos importantes de cara al tramo final del certamen.

Bautista Fracchia: «El objetivo es seguir creciendo y pelear el campeonato»

Uno de los representantes es Bautista Fracchia, de 17 años, quien comenzó a correr cuando tenía apenas ocho años en la categoría Infantil. Luego de consagrarse campeón en Cadeneros Junior durante la temporada 2025, este año dio el salto a la categoría Cadeneros Senior, donde ya pelea los primeros puestos del campeonato.

«Venimos cuartos en el campeonato, muy cerca de los líderes, así que estamos prendidos en la pelea. La clave es no quedarse nunca, como hicimos el año pasado», expresó.

Sobre el escenario de este fin de semana, destacó las modificaciones que recibió el trazado.

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«El circuito quedó mucho más técnico, con curvas rápidas y lentas que lo hacen muy entretenido. Está muy lindo para correr», señaló.

Además, aseguró que su principal objetivo es continuar sumando experiencia.n»Quiero seguir creciendo en el karting de tierra y, si se puede, pelear el campeonato hasta el final.»

Victoria Imberti quiere seguir cerca de la punta

Otra de las protagonistas es Victoria Imberti, de apenas 12 años, quien compite en la categoría 110 Menores y atraviesa un gran presente deportivo. La joven ganó la primera fecha del campeonato, fue segunda en la siguiente y actualmente marcha a muy pocos puntos de la líder, Melanie García.

Victoria contó que su pasión por el karting nació gracias a su familia: «Mi papá siempre estuvo ligado al karting y cuando comenzaron las carreras me llamó mucho la atención. Ahí les dije que quería correr.»

Sobre el campeonato, aseguró que disfruta cada competencia y busca seguir aprendiendo: «Lo vivo con mucho entusiasmo y trato de participar en todas las carreras. Siempre intento mantenerme concentrada y aplicar todo lo que me enseñan mi papá y mi mecánico.»

Respecto al circuito de San Carlos, comentó que ya pudo probar el nuevo trazado: «Me gusta mucho. Con las modificaciones y las nuevas curvas quedó muy entretenido.»

Finalmente, destacó que su mayor meta trasciende los resultados: «Mi objetivo es seguir aprendiendo, ganar experiencia, compartir este deporte con mi familia y disfrutar cada carrera.»

Una fecha que puede empezar a definir los campeonatos

La quinta fecha tendrá un valor especial, ya que marcará el comienzo de la segunda parte del campeonato. Con diez competencias programadas para la temporada, cada punto empieza a ser determinante en la lucha por los títulos.

En categorías como Varilleros Senior, Máster y 110 Menores las diferencias entre los principales pilotos son mínimas, por lo que el paso por San Carlos podría modificar significativamente las posiciones antes del receso.

El Valle de Uco volverá así a convertirse en el epicentro del karting provincial, con una jornada que promete velocidad, emoción y una fuerte presencia de pilotos locales ilusionados con seguir creciendo frente a su gente.