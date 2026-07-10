Disturbios en París tras la clasificación de Francia a las semifinales del Mundial

La victoria del seleccionado francés sobre Marruecos desató multitudinarios festejos que, en distintos sectores de la capital, terminaron con enfrentamientos, destrozos y un importante despliegue policial.

La clasificación de Francia a las semifinales del Mundial 2026, luego de vencer a Marruecos, provocó una noche de celebración en París que, en varios puntos de la ciudad, derivó en incidentes y enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.

Miles de personas se congregaron en los Campos Elíseos y otros sectores emblemáticos de la capital para seguir el partido y festejar el pase a la siguiente instancia. Sin embargo, una vez finalizado el encuentro, parte de las celebraciones se transformó en disturbios protagonizados por grupos de manifestantes.

Descontrol en las calles de París después de la eliminación de Marruecos en manos de Francia



Fanáticos marroquíes realizan disturbios en la capital francesapic.twitter.com/vcYE26sV6a — POTRERO • Fútbol en Vivo (@potrero_app) July 10, 2026

A pesar del amplio operativo de seguridad dispuesto por las autoridades francesas, se registraron destrozos, lanzamiento de bengalas y fuegos artificiales, además de enfrentamientos con efectivos policiales que intervinieron para contener la situación. El partido ya había sido considerado de alto riesgo por los antecedentes de violencia ocurridos tras el cruce entre ambas selecciones en el Mundial de Qatar 2022.

En las redes sociales comenzaron a difundirse videos que muestran los incidentes, con vehículos rodeados por multitudes y el accionar de la Policía en distintos puntos de la ciudad.

Durante las horas posteriores también circuló una versión que aseguraba que la Torre Eiffel se había incendiado. Sin embargo, hasta el momento no existe ninguna confirmación oficial sobre daños en el emblemático monumento. Las autoridades recordaron que en ocasiones anteriores imágenes similares correspondieron a incendios ocurridos en las inmediaciones del río Sena y no a la estructura de la torre.