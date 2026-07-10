El efecto Mundial: se disparó la venta de antenas TDA para evitar el delay en los partidos de Argentina

El temor a escuchar los goles desde la casa del vecino antes de verlos en pantalla impulsó un fuerte crecimiento en la demanda de antenas para Televisión Digital Abierta. También aumentaron las búsquedas de proyectores, camisetas y figuritas.

El Mundial 2026 no solo moviliza la pasión de los hinchas argentinos, sino que también impacta en los hábitos de consumo. En las últimas semanas, la venta de antenas para Televisión Digital Abierta (TDA) registró un fuerte crecimiento, impulsada por quienes buscan evitar el delay de las plataformas digitales y seguir los partidos de la Selección en tiempo real.

Según datos difundidos por Mercado Libre, las búsquedas de antenas TDA aumentaron un 2.112% en su punto más alto, registrado el 29 de junio, en comparación con la semana previa al inicio de la Copa del Mundo. El fenómeno responde al clásico temor de escuchar el grito de gol de los vecinos antes de verlo en la pantalla.

El entusiasmo por la Scaloneta también impulsó el interés por otros dispositivos. Las búsquedas de proyectores crecieron un 101%, reflejando la tendencia de convertir livings, oficinas y otros espacios en puntos de encuentro para disfrutar de los encuentros del seleccionado argentino.

El Mundial también mantiene en alza la demanda de productos vinculados al torneo. Las figuritas y el álbum oficial continúan entre los artículos más buscados, mientras que la camiseta de la Selección Argentina alcanzó un incremento del 1.770% en las búsquedas respecto del período previo al comienzo del certamen.

Además del conjunto albiceleste, otras selecciones también despertaron el interés de los fanáticos. La camiseta de Japón fue una de las que más creció en búsquedas durante el torneo, seguida por la de Noruega, que también registró un importante aumento en la plataforma de comercio electrónico.