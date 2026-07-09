Cierran el Paso Cristo Redentor por nevadas y mal tiempo en alta montaña

El tránsito hacia Chile quedará suspendido desde este jueves por la noche debido a las condiciones meteorológicas en la cordillera. El cierre se mantendrá hasta nuevo aviso.

Las autoridades argentinas y chilenas resolvieron cerrar el Paso Internacional Cristo Redentor debido al pronóstico de nevadas y las condiciones adversas previstas para la alta montaña durante los próximos días.

Según informó la coordinación del Sistema Integrado Cristo Redentor, el cierre comenzará este jueves 9 de julio. A partir de las 18 se interrumpirá la circulación en Uspallata, mientras que desde las 20 quedará completamente suspendido el ingreso al túnel internacional.

La medida fue adoptada de manera preventiva ante el ingreso de un frente de mal tiempo que afectará la cordillera con lluvias y nevadas, condiciones que podrían extenderse al menos hasta el sábado, complicando la transitabilidad y la seguridad de quienes intenten cruzar hacia el vecino país.

El cierre se produce en pleno fin de semana largo, una fecha en la que habitualmente aumenta el movimiento de viajeros entre Argentina y Chile. Por ese motivo, las autoridades recomendaron a quienes tenían previsto cruzar la frontera mantenerse informados a través de los canales oficiales y evitar trasladarse hasta la zona mientras continúe la restricción.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las condiciones comenzarían a mejorar a partir del domingo, aunque la reapertura del corredor internacional dependerá de la evolución del tiempo y de las evaluaciones que realicen las autoridades de ambos países. Hasta el momento, el paso permanecerá cerrado hasta nuevo aviso.