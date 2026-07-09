«¡Vamos por la cuarta!»: el cierre viral de un acto escolar

El pequeño sorprendió a todos durante un acto escolar al combinar un mensaje patrio con un aliento a la Selección argentina. El video fue compartido por su mamá y rápidamente conquistó las redes sociales.

En medio de los festejos por el Día de la Independencia, un alumno se convirtió en protagonista de uno de los videos más comentados de las redes sociales al cerrar su discurso escolar con un mensaje dedicado a la Selección argentina, que este sábado disputará los cuartos de final del Mundial 2026.

Vestido como uno de los próceres argentinos, el niño comenzó su participación con un discurso alusivo al 9 de Julio, destacando la importancia de la libertad y la independencia del país. Sin embargo, sobre el final decidió improvisar y sorprendió a todos los presentes.

«Sí, somos independientes. Somos libres de España. Libres para decidir nuestro propio destino. También para construir nuestra patria. Y con orgullo, proteger nuestra bandera. ¡Vamos Argentina! ¡Aguante la Selección! ¡Aguante Messi! ¡Vamos por la cuarta!», exclamó, despertando las risas y los aplausos del público.

El momento fue grabado durante el acto escolar y compartido por la madre del pequeño en sus redes sociales, donde escribió: «Cuando te salís del libreto. ¡Te amo, Nacho!», acompañando la publicación con emojis de corazones y risas.

En pocas horas, el video comenzó a circular masivamente y se volvió viral, reflejando el entusiasmo que genera el Mundial entre los más chicos y la ilusión de los argentinos por conquistar una nueva Copa del Mundo.