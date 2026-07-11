Asesinaron a un hombre en Maipú y el principal sospechoso incendió la casa de su expareja antes de escapar

La víctima recibió dos puñaladas en plena vía pública y murió en el lugar. El presunto agresor permanece prófugo y es intensamente buscado por la Policía.

Un hombre de 53 años fue asesinado durante la noche del viernes en Maipú tras ser atacado con un arma blanca en la vía pública. El principal sospechoso del crimen escapó luego del hecho y es buscado por las autoridades, que además investigan el incendio intencional de una vivienda ocurrido minutos después.

La víctima fue identificada como Hugo Alberto Domínguez Cornejo, quien sufrió dos heridas de arma blanca que le provocaron la muerte en el lugar. El ataque ocurrió en la intersección de las calles La Pampa y Blas Parera, donde personal del Servicio de Emergencias Coordinado (SEC) confirmó el fallecimiento.

Un ataque en medio de una mudanza

Según las primeras averiguaciones, Domínguez se encontraba junto a dos mujeres trasladando pertenencias cuando fueron interceptados por la expareja de una de ellas.

De acuerdo con el testimonio de una de las acompañantes, el agresor atacó directamente al hombre con un cuchillo y, tras la agresión, huyó de la escena.

Investigan el incendio de una vivienda

La investigación también apunta a otro episodio ocurrido instantes después del homicidio. De acuerdo con las primeras hipótesis, el sospechoso habría incendiado la vivienda de su expareja antes de darse a la fuga, hecho que los investigadores consideran vinculado al crimen.

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En el lugar trabajó personal de Policía Científica, la División Homicidios y otras áreas especializadas, que realizaron las pericias para reconstruir la secuencia de los hechos y reunir pruebas para la causa.

La investigación quedó a cargo de la Justicia, que mantiene un operativo para dar con el paradero del presunto autor del homicidio, quien continúa prófugo.